Ferdinand: “Nessuno vuole restare al Manchester United. Servirà Einstein…”

Il parere dell'ex difensore inglese

Redazione ITASportPress

Una stagione problematica caratterizzata da cambi allenatore, polemiche e scaris risultati. Il Manchester United è sicuramente tra le squadre maggiormente criticate in questa annata e non mancano gli argomenti anche in chiave futura. Si parla già del potenziale arrivo di Erik Ten Hag per il futuro ma le cose, a detta di Rio Ferdinand, non saranno così semplici da sistemare.

L'ex leggenda del club ha spiegato al Telegraphche servirà Einsteinper far quadrare la squadra e la società e non solo l'attuale mister dell'Ajax. "Sembra che nessun calciatore del Manchester United voglia rimanere nella squadra", ha detto Rio Ferdinand. "Pare che 10-15 giocatori stiano preparando le valigie e diranno addio al club alla fine del campionato. Nessuno, ripeto, sembra voler restare. Ma cosa è successo? Secondo me servirà un Einstein piuttosto che Ten Hag per sistema questa vicenda per la prossima stagione...".

Insomma, più che un allenatore, i Red Devils hanno bisogno di un genio per trovare le soluzioni giuste per ripartire dalla base e non trovarsi a vivere un'altra stagione senza particolari obiettivi e ambizioni...