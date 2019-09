Ferdinand non ci sta: “Van Dijk giocatore dell’anno? Quando Messi fa 50 gol e CR7 vince tre trofei…”

Ha vinto il premio UEFA come giocatore dell’anno 2018-2019, ma per Rio Ferdinand, Virgil van Dijk non lo meritava più di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il portoghese e l’argentino si sono dovuti piegare ai voti della giuria ma l’ex difensore del Manchester United si è detto totalmente in disaccordo con l’esito della votazione.

POLEMICA – Parlando a BT Sport, Ferdinand ha voluto spiegare la propria posizione: “Sono felice per van Dijk e non ho alcun dubbio che oggi sia il miglior difensore del pianeta, ma quando qualcuno segna 50 gol in una stagione come ha fatto Messi o vince tre trofei come Cristiano Ronaldo, considerando l’effetto che ha avuto in un nuovo campionato, non puoi non tenerlo presente. La gente dice che si annoia a vedere sempre questi due vincere e contendersi i trofei ma Messi e CR7 stanno facendo dei numeri che non sono mai stati visti prima d’ora e lo fanno da 12 o 15 anni. Sono i migliori”.