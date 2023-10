Ferdinand rapito da Musiala: “Talento pazzesco, mi ricorda Kakà”

Il talento di Musiala è però una certezza per il Bayern come per il nuovo corso della nazionale tedesca targato Julian Nagelsmann, uno che ben conosce il ragazzo originario della Nigeria, ma nato a Stoccarda. Il classe 2003 ha però ormai conquistato anche gli osservatori di tutta Europa, come testimoniato dagli elogi nei quali si è prodotto Rio Ferdinand.

L’ex difensore del Manchester United e della nazionale inglese si è lasciato andare sulla piattaforma “Rising Ballers” a un vero e proprio panegirico nei confronti di Musiala: “Questo ragazzo è fuori dal mondo. Musiala è un alieno!”.

Ferdinand si poi sbilanciato in due paragoni importanti, uno con il giovane più in vista del momento a livello internazionale e l’altro con un grande talento del recente passato nel ruolo di Musiala: “Il suo potenziale è enorme, come quello di Jude Bellingham. Musiala è pazzesco e mi ricorda Kaká, ma è ancora più efficace e leggiadro quando dribbla”.

Del resto le storie di Musiala e di Bellingham sono andate di pari passo, non solo per la militanza in comune nel Borussia Dortmund, ma per aver giocato insieme nelle selezioni giovanili inglesi, dall’Under 15 all’Under 21, prima che i loro percorsi si dividessero. Jude con i Tre Leoni, Musiala con la Germania, nonostante l’intenso corteggiamento della federazione inglese.

Inevitabile il rimpianto di Ferdinand per non poter più vedere un talento del genere nella propria nazionale e per non averlo mai visto in Premier, avendo Jamal lasciato l’Inghilterra, dove ha vissuto tra i 7 e i 16 anni dopo aver lasciato la natia Stoccarda, e il Chelsea nel 2019 per accasarsi al Bayern, che pagò ai Blues solo 200.000 euro come sussidio di formazione: “Non riesco a spiegarmi come l'Inghilterra e il Chelsea lo abbiano lasciato andare” ha aggiunto Ferdinand.

