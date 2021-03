Ferdinand ricorda: “Una volta Roy Keane prese a pugni un ragazzino durante l’allenamento…”

Curioso aneddoto rivelato dall’ex difensore del Manchester United e della Nazionale inglese Rio Ferdinand a Give Me Sport. L’ex centrale ha parlato di Roy Keane e di una reazione decisamente spropositata avuta nei confronti di un giovanissimo dei Red Devils nel corso di un allenamento.

Ferdinand: “Quella volta in cui Roy colì un ragazzino…”

“Ricordo una volta che Roy Keane colpì duramente Chris Eagles. Lui era ancora un giovane e si è preso delle libertà di troppo”, ha detto Ferdinand. “Roy probabilmente era tornato da un infortunio o ha semplicemente saltato una partita e si allenava con la squadra delle riserve. Chris è arrivato in ritardo sul pallone un paio di volte facendo fallo su Keane. Roy lo ha avvisato dicendogli di calmarsi. La sfida era continuata con Eagles che, essendo ancora giovane, stava provando ad impressionare e fare colpo. Ma ad un certo punto ha trattenuto Roy per la maglia e lui si è girato e gli ha dato un pugno sulla mascella“, ha rivelato l’ex difensore. “Io ho provato a chiedergli ‘Ei Roy cosa c’è che non va? Calmati’. Dopotutto Eagles era ancora un ragazzino…”.