Ferdinand rivela: “Esonero Tuchel al Chelsea? Proprietà ha ficcato naso nelle scelte tecniche”

INTERFERENZE - "Ho parlato con le persone che lavorano dietro le quinte ed è stata una sorpresa tanto per loro quanto per lo staff tecnico e tutte le persone fuori", ha detto Rio Ferdinand a proposito dell'esonero improvvis di Tuchel dal Chelsea. "Per quanto ne so, Tuchel e la sua squadra non hanno mai avuto alcuna interazione importante con i proprietari in nessuna fase della loro esperienza nel Chelsea. Per quanto ho sentito, la proprietà ficca il naso in questioni che sono esclusivamente di competenza dell'allenatore. Se faccio riferimento alla squadra che scenderà in campo? Ho sentito queste storie sì. Hanno anche cercato di influenzare la scelta dei giocatori e quando arrivi a questo punto, inizi a capire perché il tecnico potrebbe iniziare a dare qualche segno di insofferenza. Tuchel, con la sua personalità e il suo carattere, non ha accettato tutto questo. Tuchel non è il tipo. Ho sentito che qualcuno volesse anche far fuori Mendy dai titolari...".