Ferguson accusato di corruzione per un match contro la Juventus: avrebbe accettato Rolex da 30 mila sterline

Secondo il Daily Telegraph, l’agente italiano Giuseppe Pagliara, che ai tempi del fatto collaborava con Luciano Moggi, ha raccontato di una combine fra Manchester United e Juventus per una partita di Champions League. Secondo quanto riportato dal tabloid, l’uomo avrebbe regalato a Sir Alex Ferguson un orologio Rolex d’oro da 3o mila sterline.

Pagliara, che al momento è sotto processo per corruzione, avrebbe raccontato la vicenda: “Se c’è una cosa su cui posso sempre fare affidamento è l’avidità degli allenatori. Pensavo che gli italiani fossero corrotti, ma qui in Inghilterra è ancora peggio. Si nasconde tutto sotto il tavolo. Non sai quanti mi chiamano dopo il trasferimento di un loro giocatore e mi chiedono: ‘Pino, c’è un caffè per me?’. Ho aperto tanti di quei conti correnti in Svizzera…”.

IL MATCH – La gara in questione, tra le tante escluse visti i risultati, potrebbe essere l’ultimo turno della fase a gironi della Champions League 1997-98 in cui il Manchester United, dopo aver vinto le prime 5 partite del gruppo, fu sconfitto 1-0 a Torino e la Juventus passò come seconda. La vicenda terrà banco ancora a lungo in attesa di capire quale sia l’effettiva verità…