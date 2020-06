Fernandez contro le proteste per la morte di Floyd: “Usate misure diverse”

La morte di George Floyd ha destato parecchie polemiche nel mondo. La maggior parte critica apertamente il governo e le forze dell’ordine statunitensi, rei di usare metodi eccessivamente violenti. Tuttavia c’è anche chi non si trova d’accordo con questo moto di protesta. E’ il caso di Jesús Fernández, portiere del greco Panetolikos, che attraverso il proprio account Twitter ha criticato le manifestazioni: “Coloro che protestavano per la morte di 40.000 persone e la cattiva gestione e le bugie del loro governo erano fascisti irresponsabili e quasi assassini… Coloro che oggi protestano in questo modo per la morte di una persona a 7000 km di distanza sono difensori della vita e dell’uguaglianza. Ipocrisia e due misure diverse sempre. Questa è la Spagna”.