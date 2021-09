Fernandinho: “C’erano grosse chance che Cristiano Ronaldo firmasse per il City ma…”

Il centrocampista Citizens racconta la trattativa col portoghese poi non andata a buon fine

Parlando a ESPN Star + , il centrocampista del Manchester City Fernandinho ha ammesso che prima della firma di Cristiano Ronaldo col Manchester United, le possibilità di vederlo in maglia Citizens erano state assolutamente elevate. L'esperto giocatore ha ammesso che nei giorni caldissimi di calciomercato, l'agente del portoghese Jorge Mendes stava discutendo di diversi affare con il club e tra questi dialoghi non sarebbe stato strano mettere in mezzo anche CR7...

ALTE POSSIBILITA' - "Penso che ci fossero ottime possibilità che Cristiano Ronaldo potesse firmare per il Manchester City", ha dichiarato Fernandinho. "Il suo agente era qui al club per rinnovare i contratti di Ederson, Rubén Dias e allo stesso tempo per capire la situazione di Bernardo Silva e João Cancelo. Ovviamente, se sei lì al tavolo, puoi parlare di tutto e di ogni possibile giocatore", ha detto il centrocampista facendo riferimento a CR7. "Ci sono state molte aspettative e molti pareri sulla possibilità di vedere Ronaldo qui. Da parte dei tifosi ma anche di tante persone all'interno del club. Alla fine, come noto, l'affare non si è chiuso e lui è andato alla sponda Red Devils e la vita va avanti".