Fernandinho e quel record da raggiungere: in campo fino ai 43 anni…

Ha 34 anni, ma un obiettivo ben preciso nella mente: giocare a calcio fino ai 43. Fernandinho, centrocampista del Manchester City vuole diventare il calciatore brasiliano più longevo della storia.

Non lo ammette apertamente, ma fa capire che nella sua mente l’idea c’è. Come riporta il Sun che cita Sport360, il classe 1985 ha ammesso: “Bisogna provare a stare bene fisicamente. Non voglio dire che andrò avanti fino a quell’età, però abbiamo un esempio di chi è arrivato a giocare fino a 43 anni. Parlo di Zé Roberto. Ecco lui lo ha fatto ed è una fonte d’ispirazione per me. Io non voglio farmi troppa pressione ma giocherò fino ai 40 e qualcosa”.