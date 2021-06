Fernandinho, Manchester City per sempre: rinnovo e futuro da dirigente

Il centrocampista dovrebbe continuare ancora un anno e poi cambiare veste

Ancora una stagione per dare l'assalto alla Champions League, sfuggita sul più bello quest'anno. Poi, un futuro da dirigente. Fernandinho , centrocampista del Manchester City è pronto a rinnovare il proprio contratto con i campioni inglesi allenati da Pep Guardiola.

Le parti dovrebbero proseguire ancora insieme. Come riportato dal Daily Mail infatti il centrocampista brasiliano dovrebbe estendere il proprio contratto di un ulteriore anno, vale a dire fino a giugno 2022, per poi valutare l'offerta di entrare a far parte della dirigenza del club. L'ufficialità dell'accordo è attesa massimo entro l'inizio del ritiro pre campionato.