Fernando Llorente riparte dall’Eibar

Nuova avventura per l'attaccante

Nuova avventura pronta ad iniziare per il centravanti spagnolo Fernando Llorente. L'ex calciatore anche di Juventus, Napoli e Udinese ha fatto ritorno in Spagna dove ad attenderlo c'è l'Eibar. In queste ore la società ha pubblicato alcuni scatti del giocatore mentre era intento a sostenere le visite mediche. Manca solo l'ufficialità che arriverà non appena ci sarà il via libera dei medici che stanno certificando le condizioni del classe 1985.