Fernando Torres, che succede? Lascia l’Atletico Madrid B per motivi personali ma… può tornare tra un mese

Fernando Torres aveva intrapreso da poche settimane la carriera da tecnico alla guida della squadra B dell’Atletico Madrid. L’ex attaccante era prima entrato come componente dello staff, poi successivamente era diventato la guida dei giovani Colchoneros.

Qualcosa, però, ha portato il rapporto tra le parti interrompersi in queste ore. Come riporta AS, infatti, El Nino ha lasciato la guida del club madrileno per motivi personali. Secondo il periodico spagnolo non dovrebbe essere una questione troppo importante e, soprattutto, non dovrebbe riguardare i rapporti tra il mister e la società che mantengono un ottimo feeling.

L’addio, per altro momentaneo, è arrivato in modo improvviso ma dovrebbe rivedere l’ex attaccante tornare al suo posto tra un mese circa. Pare che a marzo Torres riprenderà il suo ruolo anche se si ipotizza possa occupare anche altre posizioni sempre in aiuto dei giovani calciatori.