Fernando Torres saluta il calcio giocato: “L’ultima battaglia”. E Iniesta…

Ultima gara da calciatore per il bomber spagnolo Fernando Torres. L’attaccante disputerà oggi l’ultima partita di un’incredibile carriera. La punta iberica scenderà in campo col suo Sagan Tosu contro il Vissel Kobe dei suoi ex compagni di Nazionale Villa e Iniesta.

Su Instagram i messaggi dei protagonisti. Prima è lo stesso Torres a scrivere: “Un’ultima battaglia”. Poi Iniesta: “Sarà più di una semplice partita. L’ultima contro un amico. Andiamo a giocare come sempre al massimo”. Non sarà certamente una gara come le altre ma l’emozione verrà messa da parte sul campo, salvo poi esplodere, sicuramente, al triplice fischio…