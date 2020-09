Ferran Torres: “Manchester City grandissima squadra anche senza l’arrivo di Messi. Premier League? Possiamo vincere”

20 anni e un futuro roseo davanti. Ferran Torres si gode il trasferimento al Manchester City appena avvenuto e si appresta ad iniziare la stagione di Premier League con grandi aspettative. Parlando nel corso di una chat su Zoom, lo spagnolo ex Valencia ha commentato le vicende d’attualità del club citizens compreso il mancato approdo tanto vociferato di Lionel Messi.

Ferran Torres: “Forti anche senza Messi. Possiamo vincere Premier League”

“Quando ho parlato con Guardiola, mi ha detto di venire a Manchester perché il mio trasferimento sarebbe stato importante per la squadra. Mi ha detto che vede il club come un posto perfetto per me. Da quel momento, ad essere sincero, ero assolutamente certo che il trasferimento sarebbe avvenuto”, ha raccontato Ferran Torres sul passaggio in Premier League dal Valencia. Ma oltre al suo approdo in Inghilterra, c’era anche un altro trasferimento possibile: quello di Lionel Messi. “Sinceramente penso che anche senza di lui abbiamo una squadra fantastica. Abbiamo un gruppo di giocatori pronti ad affrontare qualsiasi avversario e siamo capaci di fare tante cose. Anche in Champions League”. “Premier League? Il Liverpool è una squadra davvero forte e lo ha dimostrato negli ultimi anni. Allo stesso tempo, penso che anche noi abbiamo una squadra di qualità che può vincere la Premier League”.

