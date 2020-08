Ferran Torres, stoccata a Parejo: “Non è stato un buon capitano al Valencia”

Ferran Torres è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Manchester City. Il giovane spagnolo è stato pagato circa 40 milioni di euro e andrà a rinforzare la rosa a disposizione di Pep Guardiola. Nelle scorse ore l’annuncio ufficiale, e adesso anche la prima intervista rilasciata a Marca che farà sicuramente discutere. Il motivo? L’attacco all’ex capitano in maglia Valencia Daniel Parejo.

Ferran Torres: “Parejo non è stato un buon capitano”

“Dopo tre anni in prima squadra sono diventato più maturo e mentalmente forte. Ma a 17 anni, tutto era diverso”, ha esordito Ferran Torres. “Parejo è un grande giocatore, ma non ho mai avuto rapporti con lui. Quando mi sono unito alla squadra a 17 anni, ci sono volute alcune settimane prima che mi salutasse. Non era un buon capitano per me. Ma il peggio nel nostro rapporto si è manifestato dopo l’addio di Marcelino (ex tecnico ndr). Io e Lee Kang-in eravamo considerati i principali colpevoli del suo esonero. Tutti hanno smesso di parlare con noi ed è durato per diverse settimane”. Nella scorsa stagione, il centrocampista ventenne ha disputato 34 partite nel campionato spagnolo, segnando 4 goal e fornendo 5 assist. Adesso spera di fare il salto di qualità nella sua carriera e con Guardiola considerato “il miglior allenatore del mondo”, spera che questo possa accadere…

