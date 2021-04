Ferrando e l’incubo Covid in India: “Dalla Champions all’aereo verso casa”

Il tecnico del FC Goa sta tornando in Spagna

Dalla Champions all'incubo del Covid. E' accaduto a Juan Ferrando, allenatore del FC Goa, prima squadra indiana a qualificarsi all'Asian Champions League. La sua favola si è trasformata in un dramma con l'esplosione della pandemia in India, dove da qualche giorno il numero dei morti supera le 3.000 unità. Il tecnico racconta le sue sensazioni ai microfoni di Marca: "Tutto quello che si vede in televisione è vero. Manca l'ossigeno e si inceneriscono le persone nelle stesse strade. Si vede tutto questo e si perde la voglia di mangiare. È una situazione molto complicata. Sto ritirando le valigie. Tra poco prenderò l'aereo per Barcellona. È stato tutto molto veloce. Ieri abbiamo avuto una conferenza stampa, ero in hotel prima di una partita di Champions League e il mio assistente mi ha detto che avevo 10 minuti per prendere qualcosa e andare con il taxi. Sono corso da Goa a Nuova Delhi. Sono passato dal pensare alla partita al vedermi sull'aereo".