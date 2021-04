Festa al casinò in regime di restrizioni Covid, Gabigol paga multa

L'attaccante del Flamengo ha trovato un accordo con la giustizia

Redazione ITASportPress

Era stato pizzicato e arrestato insieme ad altre 150 persone nel mese di marzo mentre partecipava ad una festa in un casinò clandestino in pieno regime di restrizioni per il Covid-19. Gabigol, ex attaccante anche dell'Inter, ora al Flamengo, chiede scusa e paga una multa di 110.000 reais, circa 20.200 dollari.

Lo riportano Sport e Globo Esporte che spiegano come il giocatore brasiliano abbia partecipato alla propria udienza in via telematica accordandosi con la Procura per una multa al fine di non essere perseguito per un crimine contro la salute pubblica.

Gabigolsi sarebbe impegnato a versare circa 20 mila dollari entro 60 giorni dall'udienza avvenuta lunedì sera. Soldi che saranno destinati ad un Fondo comunale per l'infanzia e l'adolescenza. L'accordo trovato tra le parti, evita all'attaccante brasiliano sanzioni peggiori. In Brasile, infatti, tale reato poteva costare da un mese, fino ad un anno di reclusione in carcere. Lo stesso calciatore si era già scusato in passato ammettendo di aver compiuto un gesto di poca sensibilità.