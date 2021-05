Festa Colonia: “manita” al Kiel e resta in Bundesliga

Colpo esterno che salva una stagione al Colonia

Dopo aver perso il match di andata per 1-0, il Colonia con una grande prestazione sul terreno dell'Holstein Kiel vince 4-1 il ritorno dello spareggio e resta in Bundesliga. Gara che si è accesa subito con quattro reti nei primi 13 minuti. Hector ha sbloccato il risultato al 3', pareggio di Lee per il Kiel al 4' poi doppietta di Andersonn al 10' e al 13'. Nel finale di primo tempo il 4-1 definitivo di Czichos Nella ripresa ancora il Colonia all'attacco che ha sfiorato il quinto gol in avvio senza riuscirci per sfortuna o per le parate del portiere dei padroni di casa. Ma il quinto gol è arrivato nei minuti finali e porta la firma di Skhiri. Kiel al tappeto e sogno di Bundesliga sfumato.