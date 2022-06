Festeggia compleanno dopo sconfitta, club lo sospende ma Neymar lo difende…

Non poteva che toccare a Neymar difendere un collega sospeso per aver preso parte ad un compleanno, il suo, dopo una sconfitta. Parliamo di quanto accaduto al Fortaleza con il calciatore Lucas Crispim che dopo aver compiuto gli anni ha scelto di passare dei momenti piacevoli con amici e famiglia.

Parole, quelle del Fortaleza, che non sono andate a genio a Neymar che si è sentito in dovere di commentare e di prendere le parti di Crispim: "Hai perso... non puoi festeggiare il compleanno di tua nonna, di tuo figlio, di tua moglie e soprattutto tuo. Essere un atleta non è facile. 'Puoi essere felice solo dopo aver terminato la tua carriera', che follia", le parole di O'Ney.