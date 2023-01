Var, arbitri spiegheranno decisioni in diretta

La novità pronta a essere lanciata dalla FIFA

Redazione ITASportPress

La FIFA ha sempre usato le competizioni internazionali per introdurre novità. Che fosse per quanto riguarda il regolamento o per l’introduzione di qualche nuovo strumento tecnologico. L'ultimo, ad esempio, l’introduzione del fuorigioco semiautomatico al Mondiale in Qatar.

Quasi un modo per abituare il mondo intero agli imminenti cambiamenti decisi dai vertici del calcio. Il Mondiale per Club, che inizierà il 1° febbraio, sarà l’occasione per vedere all’opera l’ultima grande novità. Introdotta dall’IFAB, l’organo che vara tutte le modifiche al regolamento, ecco in cosa consiste l'ultimo cambiamento. Gli arbitri renderanno ufficiale la spiegazione via microfono delle proprie decisioni ai tifosi dopo aver visionato il VAR.

Una scelta rivoluzionaria, decisa per cercare di diminuire il più possibile le polemiche arbitrali e rendere il tutto più trasparente possibile. Il direttore di gara, dunque, attraverso il proprio microfono spiegherà la propria decisione post revisione agli spettatori presenti allo stadio e a quelli che seguono la partita in televisione. Si tratterà di un test che verrà effettuato nei tornei FIFA nei prossimi 12 mesi. La prima prova, come detto, si svolgerà nella Coppa del mondo per club in Marocco il mese prossimo. Se dovesse ottenere pareri positivi verrebbe introdotta anche nei successivi tornei.

L’amministratore delegato della Football Association Mark Bullingham, si è detto soddisfatto della decisione. “Pensiamo che sia importante in termini di trasparenza, soprattutto per la folla che al momento non riteniamo riceva informazioni sufficienti”.