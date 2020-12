Fifa The Best, ancora polemiche. Il padre di Courtois: “Non capisco perché mio figlio non fosse tra i tre migliori portieri”

Continuano a generare diverse polemiche i premi assegnati in occasione del Fifa The Best. Questa volta a far parlare è stato Thierry Courtois, padre del portiere del Real Madrid Thibaut non contento dell’esclusione del figlio dai tre migliori portieri dell’anno. Intervenuto a L’Avenir, il genitore ha alzato la voce per difendere il lavoro dell’estremo difensore blancos e della Nazionale belga.

Il padre di Courtois furioso

“Non capisco perché mio figlio non sia stato incluso nella lista dei candidati per il titolo di miglior portiere dell’anno”, ha detto il padre di Courtois molto francamente. “Penso che i grandi atleti non siano abbastanza rispettati in Belgio. Ci piace prestare più attenzione alla sconfitta di qualcuno. Alcuni addirittura la aspettano perché giudicano il fatto che si possa perdere. Io posso dire che Thibault sarà sempre il nostro orgoglio e che ogni partite stupisce per quello che mostra in campo. Fa sempre qualche cosa di pazzesco come la parata contro l’Atletico che nessuno si aspettava”.