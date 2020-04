Figo bacchetta il Real Madrid: “Avrebbe dovuto acquistare Haaland prima che andasse al Borussia Dortmund…”

Erling Haaland è sicuramente una delle sorprese di questa annata del calcio europeo. Il bomber norvegese ha fatto un vero e proprio exploit che lo ha visto anche protagonista sul mercato con il recente passaggio dal Salisburgo al Borussia Dortmund. Un trasferimento che ne ha confermato le doti da realizzatore implacabile anche in Germania e, soprattutto, in Champions League, nonostante la recente eliminazione ad opera del Psg.

Sull’attaccante classe 2000, ora, diversi top club tra cui Juventus e Real Madrid che, però, sono arrivate troppo tardi, almeno secondo l’asso portoghese Luis Figo che, da buon ex blancos, ha rimproverato la società di Madrid per essersi fatta soffiare Haaland: “Il Real Madrid avrebbe dovuto comprare Haaland prima che andasse al Borussia Dortmund”, ha detto Paso Doble a Movistar +. “Il ragazzo segna molti gol e si vede che è fatto per fare grandi cose. Il Real Madrid doveva agire prima, anche perché ora è molto più costoso. Mi chiedo cosa facessero gli osservatori…”.

IL RETROSCENA SU HAALAND SVELATO DA UN EX COMPAGNO