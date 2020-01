Figuraccia Atletico Madrid, Saul tuona: “Mai provata una cosa simile. Cavani? Abbiamo altro a cui pensare in campo…”

Saul Niguez parla da vero capitano dopo la sconfitta incredibile dell’Atletico Madrid ad opera del Cultural Leonesa, squadra di Segunda Division B, in Coppa del Re e la relativa eliminazione. Il calciatore, capitano per l’occasione, non ha fatto giri di parole dopo la figuraccia dei Colchoneros ammettendo le colpe della sua squadra.

“È un momento molto difficile, stiamo soffrendo per quanto accaduto ma questo deve servire per il futuro”, ha detto Saul come riporta Mundo Deportivo. “I fan non lo meritano tutto questo e nemmeno la storia del club. La colpa è dei giocatori. Dobbiamo avere più autocritica. Non possiamo ripetere quanto accaduto adesso in futuro. Questo non è l’Atletico de Madrid. I fan non lo meritano e i giocatori hanno tutta la colpa. In sette anni in cui sono stato nella prima squadra non ho mai provato qualcosa del genere. Abbiamo molte cose da migliorare. Noi giocatori dobbiamo mostrare più orgoglio e sapere cosa rappresentiamo”. E sul tema mercato e i rinforzi invernali “Cavani? Non è il momento di parlare di altri giocatori come Cavani, penso che ci siano altre cose da fare in campo oltre al gol”.