Filipe Luis: “Hazard grande talento ma pecca di ambizione. Giocava a Mario Kart fino a 5 minuti prima della partita…”

Lunga intervista da parte dell’esterno brasiliano Filipe Luis rilasciata al Daily Mail. Il calciatore, ora al Flamengo, si è soffermato in modo particolare su alcuni allenatori avuti e sui determinati compagni di squadra con cui ha vissuto bei momenti nel corso della carriera. Su tutti Eden Hazard per il quale ha avuto parole… contrastanti.

Filipe Luis: “Hazard poco ambizioso. Giocava a Mario Kart prima delle partite”

Ricordando i tempi vissuti al Chelsea, Filipe Luis ha parlato in modo particolare di Eden Hazard: “Lui e Neymar sono i migliori calciatori con cui abbia mai giocato. Sono lassù con Messi”, ha spiegato l’esterno brasiliano. “Su Hazard devo dire però che non si è mai allenato davvero bene. Magari 5 minuti prima della partita giocava a Mario Kart. Oppure si riscaldava con le scarpette non allacciate. Cose così. Però, quando andava in campo poteva vincere da solo. Saltava senza problemi 3-4 giocatori. Penso che Hazard abbia grande talento ma che pecchi di ambizione. Gli manca quell’ambizione per dire ‘sono il migliore’. E secondo me potrebbe esserlo”.