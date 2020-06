Finale Coppa di Germania con i tifosi: arriva l’apertura

Il pallone ha ripreso a rotolare. In campo Bundesliga e Liga. Oggi toccherà alla Premier League mentre nel weekend tornerà anche la Serie A che ha già visto due gare di Coppa andare in scena. Comune denominatore però, l’assenza dei tifosi.

La mancanza del pubblico si è fatta sentire in Germania e si farà sentire ovunque. Ma è proprio in terra tedesca che potrebbe esserci la novità: una parziale apertura per la finale di Coppa di Germania fra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, in programma il 4 luglio a Berlino. Ad affermarlo è stato il presidente della Federcalcio tedesca, Fritz Keller, che ha aperto alla richiesta del ds del Leverkusen, Rudi Voeller di qualche settimana fa. All’emittente Ard, il numero uno del calcio in Germania ha dichiarato: “Decide il legislatore. A Berlino sono consentiti eventi fino a mille persone e se danno l’ok possiamo giocare davanti a mille tifosi. In questi giorni ne abbiamo già parlato col Senato di Berlino. E ci è stato detto che non esiste una posizione speciale per il calcio. Penso vada bene, il calcio non ha bisogno di una posizione speciale”.