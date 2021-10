Finalmente Sergio Ramos: pronto al debutto con la maglia del Psg

Il difensore spagnolo, dal suo arrivo, non ha ancora messo piede in campo in una gara ufficiale

Redazione ITASportPress

Finalmente Sergio Ramos. Il difensore spagnolo potrebbe essere davvero molto vicino al proprio debutto con la maglia del Paris Saint-Germain. Ebbene sì, perché El Gran Capitan, dopo aver lasciato il Real Madrid, ancora non si è visto con la nuova squadra parigina.

Dal suo arrivo, infatti, nessun minuto giocato e solo tanti rumors tra cui anche quelli di una possibile cessione già nel mese di gennaio. Il weekend che sta arrivando, però, potrebbe essere quello della svolta. Infatti, secondo quanto riportato da Le Parisien, Sergio Ramos potrebbe essere convocato per la prossima sfida di campionato dei parigini e addirittura potrebbe essere impegnato contro l'Angers, venerdì sera alle 21.

In favore del centrale, la situazione dei compagni di squadra. Mister Mauricio Pochettino dovrà fare a meno dei sudamericani, impegnati proprio fino a venerdì nelle qualificazioni ai Mondiali, e per questa ragione potrebbe dare spazio all'ex Real Madrid, fin qui oggetto misterioso della faraonica campagna acquisti dei francesi.

Sergio Ramos (getty images)