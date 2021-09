Fine della telenovela, Goretzka rinnova col Bayern Monaco fino al 2026

Il centrocampista continua con i tedeschi fino al 2026

Il Bayern Monaco ha annunciato il rinnovo di contratto di Leon Goretzka fino al 2026 e tramite il sito ufficiale la società teutonica ha riportato anche le prime parole di felicità del centrocampista: "Con il Bayern abbiamo vinto tutto quello che c’era da vincere negli ultimi tre anni. Ma è ancora più bello del trionfare per un titolo è poter confermare e ripetere questi successi ancora in futuro. Vogliamo costruire le basi per compiere questo nei prossimi anni".