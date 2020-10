Finito a chi? Larrivey si gode il primato da capocannoniere in Cile a… 36 anni

In Italia lo ricordano soprattutto per il suo soprannome, El Bati che avrebbe dovuto avvicinarlo, almeno in parte, al bomber Batistuta. In Cile, invece, lo stanno conoscendo per i suoi gol, tanti gol. Joaquin Larrivey è rinato e a 36 anni sta vivendo una nuova giovinezza come giocatore dell’Universidad de Chile.

Larrivey: capocannoniere in Cile

12 gol per il 36enne Larrivey che con la maglia del nuovo club sta vivendo un momento davvero magico. Bomber e trascinatore dell’Universidad de Chile, l’ex calciatore del Cagliari si sta prendendo la scena. Ultima prodezze, due reti nella gara vinta dai suoi per 3-0 contro il Club de Deportes La Serena. Un successo che porta i suoi al quarto posto in classifica ma soprattutto che lo proclama, per ora, bomber nella classifica marcatori con 12 reti all’attivo dopo 14 partite del torneo di Apertura. I suoi rivali sono decisamente staccati con Cristian Palacios e Luciano Aued, entrambi fermi a quota 9.

Nuova vita e finalmente tanti gol per El Bati che nonostante l’età sembra un vero ragazzino…