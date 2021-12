Firpo su Koeman: “Si è comportato come un bugiardo con me”

L'ex calciatore del Barcellona attacca duramente l'olandese

L’ex giocatore del Barcellona, Junior Firpo, attualmente in forza al Leeds United in Premier League, ha parlato del suo periodo in maglia blaugrana e senza peli sulla lingua del suo ex allenatore Ronald Koeman, a SER Catalunya: "Un giorno ho chiesto a Koeman perché non stavo giocando e da lì ha iniziato a mentirmi. Se scopri che l'allenatore ti sta mentendo, puoi chiedergli ogni tipo di spiegazione, ma alla fine ti porterà sempre fuori strada. Mi ha messo in testa cose che non erano vere. Si è comportato da bugiardo. Ha detto che mi ero allenato male e che avevo contaminato il gruppo. Ancora oggi, non so ancora cosa intendeva con quelle parole. Il mio atteggiamento? Ma come fa un giovane appena arrivato a contaminare un gruppo di grandi star che hanno passato metà della loro vita lì? C'è stata una mancanza di rispetto”.