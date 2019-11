Flamengo, che sorpresa! Campione del Brasile… senza giocare

In due giorni, il Flamengo ha conquistato tutto. Ieri sera, il club brasiliano si è tolto la soddisfazione più grande, conquistando quella Copa Libertadores che mancava da 38 lunghi anni. La vittoria è arrivata contro il River Plate, battuto per 2-1 proprio nel finale dopo un match di altissimo livello. Oggi, nel bel mezzo dei festeggiamenti per l’incredibile successo, è arrivata una dolcissima sorpresa. Infatti, la gioia si raddoppia. Oltre al titolo continentale c’è anche quello nazionale da festeggiare: infatti il Palmeiras è uscito sconfitto contro il Gremio, spalancando le porte al Flamengo che con 13 punti di vantaggio a quattro turni dalla fine è campione del Brasilerao. La festa rossonera è davvero completa.