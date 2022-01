Flamengo, ex Inter Paulo Sousa e Gabigol s’incontrano e l’augurio è in italiano

Il nuovo allenatore del Flamengo, Paulo Sousa, ha visitato per la prima volta il centro sportivo, incontrando l'ex giocatore dell'Inter Gabriel Barbosa "Gabigol"

L’ex Commissario Tecnico della Polonia, Paulo Sousa, è il nuovo allenatore del Flamengo. Arrivato a Rio de Janeiro nella giornata di venerdì, il tecnico ha già visitato il Ninho do Urubu, il centro di allenamento del club. Tramite i canali social ufficiali della squadra brasiliana, è stato condiviso un video dove l'ex allenatore della Fiorentina ha incontrato Gabigol. I due ex giocatori dell’Inter, anche se in epoche diverse, hanno scambiato qualche parola ma nel video si è sentito un augurio in italiano di Gabigol: “Vinci, vinci, vinci, vinci”. Dichiarazioni probabilmente di grande aspettativa e ambizione da parte di entrambi.