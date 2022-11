Flamengo, Gabigol: “Non torno in Europa. Vogliamo battere il Real Madrid”

Dopo aver alzato al cielo la Libertadores, il Flamengo non si pone limiti e già pensa al Mondiale per Club dove, se le attese saranno rispettate, i rossoneri si ritroveranno contro i vincitori della passata edizione della Champions League: i fortissimi calciatore del Real Madrid. A tal proposito, ad AS, Gabigol , attaccante del club brasiliano, ha rivelato tutta la sua ambizione nel voler provare a vincere il trofeo senza alcun timore verso i Blancos.

"Il Real Madrid è il più grande club al mondo ma noi abbiamo voglia di portare il trofeo in Brasile, sicuramente arriveremo alla partita preparati, ne sono sicuro", ha detto Gabigol in modo molto sicuro e grintoso.

Parlando poi a livello personale: "Ritorno in Europa? Ora sto benissimo al Flamengo e in Brasile, penso alla mia carriera un passo alla volta senza pensare troppo al futuro", ha detto l'attaccante ex Inter che in Sudamerica ha ritrovato quel brio e la costanza che nella parentesi italiana gli erano mancati.