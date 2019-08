Flamengo, il presidente conferma l’interesse per Balotelli: “E’ un grande giocatore…”

Potrebbe essere in Brasile il futuro di Mario Balotelli. L’attaccante, svincolato dopo l’esperienza al Marsiglia, piace infatti al Flamengo, alla ricerca di un centravanti per rinforzare la propria rosa. A confermare l’interesse, al portale Ferj, è intervenuto il presidente dei brasiliani in persona Rodolfo Landim.

BALOTELLI – “Quando è arrivato, Jorge Jesus ha chiesto un giocatore d’area e Balotelli è un grande calciatore. Quando Marcos Braz e Bruno Spindel sono stati in Europa hanno avuto un contatto con Mario, che ha mostrato interesse alla possibilità di giocare con noi. Al momento, però, non c’è niente di più: ripeto, è un grande giocatore, ma deve passare ancora molta acqua sotto il ponte”.