Flamengo, il presidente esalta Jorge Jesus: “Per noi è come Messi…”

Jorge Jesus come Lionel Messi, parola di Rodolfo Landim, presidente del Flamengo. Il numero uno del club brasiliano ha esaltato le doti dell’allenatore ai microfoni di Fox Sports azzardando anche il paragone piuttosto importante.

In questi giorni delicati per via dell’emergenza coronavirus, con il vicepresidente per altro risultato positivo al Covid-19, il patron pensa anche al futuro e al rinnovo del suo allenatore: “Per noi è come Messi, il Messi degli allenatori nel mondo”, ha spiegato Landim. “Ovviamente il Flamengo non può permettersi Messi dal punto di vista economico, ma Jorge Jesus ha il diritto di chiedere quanto vuole. Cercheremo di arrivare ad un accordo che soddisfi lui e tutte le parti chiamate in causa”.

