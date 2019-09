Flamengo, il vicepresidente: “Guarin non arriverà, non è pronto”

Sembrava tutto pronto per il passaggio di Fredy Guarin al Flamengo, ma la trattativa, all’ultimo momento, è saltata. Il colombiano, svincolato dopo l’esperienza allo Shangai Shenua, era pronto a ripartire dal Brasile, con l’operazione che è stata però fatta saltare dal club sudamericano, come confermano le parole del vicepresidente Marcos Braz.

TEMPO – “Guarin non arriverà. Era in vacanza dal 6 luglio e sarebbe servito un tempo troppo lungo prima di averlo a disposizione. A questo punto non arriverà nessun nuovo calciatore”.

Guarin, con un passato al Porto e all’Inter, in estate era stato cercato anche dal Brescia, formazione neopromossa in Serie A.