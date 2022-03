Flamengo, Isla nei guai: si dà per malato ma va… ad una festa

L'ex Juventus, Udinese e Cagliari verrà multato

Mauricio Isla finisce nell'occhio della critica per un finto malessere che gli costerà caro. L'ex terzino di Juventus, Udinese e Cagliari, sotto contratto con il Flamengo fino a dicembre 2022, era stato lasciato libero in vista della sfida contro il Resende per alcuni sintomi influenzali che avrebbero potuto far pensare anche al Covid. Sebbene i test a cui si è sottoposto il cileno non abbiano poi riscontrato la positività al coronavirus, il calciatore sarebbe dovuto restare a casa per precauzione.