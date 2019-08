Flamengo, Jorge Jesus non ha dubbi: “Gabigol? Presto in una big europea…”

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Comnebol, il tecnico del Flamengo Jorge Jesus ha parlato di Gabigol e del suo futuro da protagonista, molto probabilmente in Europa.

L’attaccante, in prestito dall’Inter, sta incantando il Brasile a suon di gol e prodezze balistiche e presto, secondo il suo allenatore, potrebbe fare il definitivo salto di qualità in un top club d’Europa dove, con la maglia nerazzurra, non era riuscito ad imporsi.

GRANDE CALCIATORE – “Ora che lo conosco, è meglio di quanto pensassi. Ha imparato molto. Gabriel ha le caratteristiche da grande giocatore, ed è ancora giovane soprattutto. Credo che non resterà a lungo al Flamengo, non penso: continuasse a giocare a questo livello, in futuro giocherà in un grande club europeo che ha molti soldi. Parliamo di un giocatore molto intelligente, che conosce i tempi giusti per attaccare lo spazio e finalizzare”, ha detto Jorge Jesus sulle doti di Gabigol.