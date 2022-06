Flamengo, Paulo Sousa in depressione: ora rischia l’esonero

Paulo Sousa non sta vivendo un buona stagione col Flamengo. Arrivato nel club brasiliano il 25 dicembre 2021, la sua squadra è attualmente al 14° posto nel campionato, con 12 punti (tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte). La sconfitta per 1-0 contro il Bragantino ha messo in luce ancora una volta che il tecnico non è stato in grado di tirar fuori il meglio dai suoi giocatori. Dopo il k.o., mercoledì ha rilasciato un'intervista sconsolato e ha lasciato lo stadio abbastanza scoraggiato: "Ci sono cose che non posso controllare, e quelle sono quelle su cui spendo meno energia. Pertanto, tutto ciò che viene commentato e scritto, con tutto il rispetto, è qualcosa che non posso controllare", queste le parole del tecnico che certificano tutta la sua depressione.