Flamengo, per la panchina due “italiani” nel mirino

Il Flamengo cerca un nuovo allenatore e avrebbe contattato l'ex tecnico giallorosso Fonseca e l'attuale CT della Polonia Sousa.

Per il Flamengo è iniziata la caccia al nuovo allenatore. I dirigenti del club brasiliano avrebbero avuto contatti con l’attuale CT polacco, Paulo Sousa, per proporgli la panchina della squadra rossonera. L'interesse per l'ex calciatore della Juventus è ancora in una fase iniziale, ma nelle ore scorse a Lisbona c'è stato già un incontro con il tecnico portoghese. I dirigenti del Flamengo hanno provato a capire la fattibilità di una possibile rescissione con la Nazionale polacca, per poterlo portare in Brasile senza ricevere però grandi segnali. Oltre a Paulo Sousa è stato messo nel mirino anche l'ex tecnico della Roma, ora libero, Paulo Fonseca ma quest'ultimo non avrebbe intenzione di accettare l’offerta, preferirebbe per il momento aspettare l'Inghilterra. L’ex tecnico giallorosso è reduce da un quinto e un settimo posto con la Roma, dopo i tre campionati ucraini vinti con lo Shakhtar Donetsk.