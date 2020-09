Flamengo, sei giocatori positivi al Covid-19

Il Coronavirus continua a mettere i bastoni tra le ruote a tutto il mondo continuando a scombussolare e modificare il nostro stile di vita. Non fa eccezione il mondo del calcio, con tantissime squadre che continuano a fare i conti con le positività di diversi calciatori. In questo senso il Brasile, e di conseguenza il campionato calcistico, è stato più sfortunato di tanti altri Paesi. A fare i conti con il Covid-19, in queste ore, è il Flamengo, club brasiliano dalla storia e dal Palmarès infinito. Il club ha annunciato la positività al coronavirus di 6 calciatori.

6 POSITIVI NEL FLAMENGO

Il Flamengo finisce nelle grinfie del Covid-19, sono infatti 6 i casi positivi rilevati dal club rossonero. La società brasiliana avrebbe sottoposto al tampone i calciatori del club prima del match contro il Barcelona de Guayaquil. I calciatori sono tutti asintomatici e sono già in quarantena, sempre monitorati dallo staff medico del Flamengo.

