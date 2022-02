Flamengo vince ma Paulo Sousa diventa “asino” per i tifosi…

Non è ancora scattato il giusto feeling tra il mister portoghese e la piazza brasiliana

Un'altra vittoria per il Flamengo ma che non basta a Paulo Sousa per ottenere il gradimento dei suoi stessi tifosi . La società brasiliana ha vinto contro l'Audax Rio nel match disputato nella giornata di ieri, eppure, i fan rossoneri non sono rimasti contenti...

Come riportato da Record, infatti, ai sostenitori di Gabigol e compagni non sono andati giù alcuni cambi effettuati dal tecnico portoghese tanto da provocare una brutta reazione nel corso della gara. Il media parla di cori con tanto di insulti e prese in giro per il mister accusato di essere "un asino" per le sue decisioni.