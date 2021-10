Fletcher: “Ferguson tolse falli in allenamento per impedire a Cristiano Ronaldo di…”

L'ex Red Devils ricorda gli allenamenti particolari per far crescere CR7

Una delle grandi qualità che si riconosce a Cristiano Ronaldo è senza dubbio quella del duro allenamento atto a migliorarsi in continuazione. Ma il merito della crescita avuta dal portoghese negli anni non è solo della sua tenacia e forza mentale ma anche di chi ha avuto modo di "crescerlo" e formarne carattere e gioco. Parliamo di Sir Alex Ferguson che ai tempi del Manchester United aveva un rapporto quasi come quello tra padre e figlio anche se ogni tanto... ci andava piuttosto duro. La conferma arriva dalle parole dell'ex Red DevilsDarren Fletcher che, come riporta il Sun, aveva parlato al Lockdown Tactics, in merito ad un sistema usato per impedire a CR7 di tenere troppo a lungo la palla tra i piedi.