Flick esalta Lewandowski: “In questa stagione può vincere il Pallone d’Oro”

Robert Lewandowski può vincere il prossimo Pallone d’Oro. Ne è convinto il tecnico Hans Flick che dopo la vittoria della Coppa di Germania non ha dubbi sul centravanti polacco e le sue ambizioni di vincere l’ambito trofeo.

Come riporta Goal, il tecnico del Bayern Monaco ha esaltato la stagione e i numeri strepitosi del suo centravanti arrivato a quita 51 reti stagionali e ancora decisivo per il double dei bavaresi.

Flick: “Lewandowski Pallone d’Oro? Perché no?!”

“51 gol stagionali già adesso sono qualcosa di incredibile”, ha detto Flick riguardo al numero di reti messe a segno in questa annata da Lewandowski. “Con 34 gol in Bundesliga credo che Robert possa portare il Pallone d’Oro in Germania. Può essere il nuovo vincitore. Perché no? Sinceramente se lo merita e io glielo auguro”.

L’ultimo calciatore del Bayern Monaco ad aver vinto l’ambito Pallone d’Oro era stato Karl-Heinz Rummenigge autore di due successi nel 1980 e nel 1981. Chissà che quest’anno Lewandowski non possa riportare il premio in quel di Monaco di Baviera…

