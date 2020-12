Flick, niente Fifa The Best: “Volevo vincere ma bravo Klopp. Deluso per il mio staff”

Nonostante la stagione senza precedenti del Bayern Monaco, il tecnico dei bavaresi Hansi Flick non è riuscito a battere i suoi colleghi come allenatore dell’anno per il premio Fifa The Best. Jurgen Klopp ha trionfato grazie alla Premier League conquistata dopo un digiuno di trent’anni per il suo Liverpool. Intervenuto a margine della sfida contro il Leverkusen, il manager dei tedeschi ha risposto proprio ad alcune domande relativamente alla sua “sconfitta”.

Flick: “Deluso per il mio staff ma…”

“Sono davvero felice per Lewandowski e Neuer, hanno meritato i rispettivi premi. Entrambi hanno disputato una stagione sensazionale”, ha esordito Flick elogiando prima di tutti chi tra i calciatori del Bayern Monaco ha ricevuto i prestigiosi premi. “La vittoria di Klopp? La prendiamo sportivamente. Klopp si è guadagnato il premio insieme al suo staff, lo ha meritato proprio come lo avrebbe meritato il mio. Sono deluso per loro più che per me. Poi è logico che dato che ero fra i 3 finalisti, volessi vincere. Ma è finita lì, abbiamo nuovi obiettivi che vogliamo raggiungere. Le vittorie ottenute in questi mesi, quei momenti non possono essere paragonati a niente. Penso solo che sia un peccato per il mio staff, che ha fatto un lavoro eccezionale e se lo meritava. Ma è una decisione che dobbiamo accettare”.