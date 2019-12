Florentino Perez, al cuor non si comanda: “Casillas? Sarà per sempre il nostro capitano…”

Oggi al Porto, ma una vita trascorsa a difendere i pali della Spagna e, soprattutto, del Real Madrid. Iker Casillas, storico portiere, è rimasto nel cuore dell’ambiente madrileno e del presidente Florentino Perez.

Il patron merengues, infatti, a margine della presentazione dell’iniziativa benefica Corazon Classic Match, ha voluto spendere alcune parole proprio su di lui. All’evento, a cui ha partecipato anche il Porto, Perez ha ammesso: “Grazie per esservi uniti a noi in quest’evento per aiutare i più bisognosi”, ha commentato in riferimento ai portoghesi. “Il Porto è una delle migliori squadre d’Europa, un club leggendario, molto amato in Portogallo e ammirato in tutto il mondo. E abbiamo giocatore in comune, come Casillas, il nostro capitano di sempre“.

CASILLAS SUL PROPRIO FUTURO