Florentino Perez: “Cristiano Ronaldo non torna al Real. Su Mbappé e Haaland…”

Il patron del Real Madrid tra Superlega e calciomercato

Si parte dall’argomento Cristiano Ronaldo e del suo potenziale ritorno a Madrid: “Cristiano Ronaldo non tornerà al Real Madrid, non ha senso. Ha un contratto con la Juventus”, ha chiuso Florentino Perez. Mbappé? I tifosi mi chiedono sempre di comprarlo. La mia risposta? Niente paura... Lui è un buonissimo giocatore. Con lui non ho ancora parlato, per adesso (risata, ndr). Non so come andrà col suo contratto al Psg”.