Florentino Perez, la stoccata a Mbappé: “Si è già pentito del no al Real Madrid”

Ancora scintille tra Real Madrid e Paris Saint-Germain e questa volta la questione non riguarda il mercato. O meglio, non trattative attuali tra i due club. Il presidente dei Blancos Florentino Perez ha lanciato un'altra frecciata ai parigini e nel dettaglio a Kylian Mbappé , che ha rifiutato il trasferimento in Spagna quando tutto sembra fatto.

Sebbene le parti si fossero sentite prima dell'annuncio dell'attaccante di rimanere a Parigi, evidentemente, in casa madrilena non è andata giù la fine della vicenda. Ecco perché ,interpellato da qualche tifoso del Real, il patron delle merenguens si è lasciato andare ad alcune esternazioni che hanno presto fatto il giro del mondo.

Sui social, infatti, è diventato virale un filmato nel quale si vedere Florentino Perez firmare degli autugrafi e, dopo che un tifoso ha chiesto di non prendere, e di non provare più a farlo in futuro, Mbappé, il presidente ha risposto: "Povero ragazzo. Si sarà già pentito (di non essere venuto al Real Madrid ndr).