Florentino Perez: “Sergio Ramos un mito del calcio mondiale, la sua leggenda continuerà…”

Nella serata di ieri, sabato 12 ottobre, Sergio Ramos ha conquistato un altro dei mille record della sua imponente carriera: grazie alla presenza di ieri con la sua Spagna contro la Norvegia, infatti, il difensore -nonché capitano della Roja – è diventato il giocatore con più partite in assoluto con la Nazionale. A proposito di questo, il suo presidente al Real Madrid Florentino Perez ha voluto spendere qualche parola ai microfoni di TVE: “La sua leggenda continuerà, ne sono convinto: è un grandissimo leader, ambizioso in tutte le sfide che gli si pongono davanti. Infatti, oltre ad avere grandissime qualità tecnico-fisiche, come sappiamo, la sua leadership gli ha permesso di diventare un mito, non solo del Real Madrid e della Nazionale spagnola, ma del calcio mondiale…”.