Florentino Perez: tamponamento all’esterno del Bernabeu e… promessa ai tifosi

Dopo lo 0-0 col Villarreal, il patron blancos ha avuto un piccolo incidente in auto

La sua auto è stata tamponata da un'altra vettura. Perez, ovviamente, non era alla guida dell'auto ma solo a bordo come passeggero. Un piccolo incidente senza conseguenze se non quella di vedere un gruppo di tifosi provare ad approfittare dello "stop forzato" del presidente per... chiedere un acquisto nelle prossime sessioni di calciomercato. Come raccontato dal media iberico, infatti, un paio di tifosi si sono avvicinati alla vettura di Florentino Perez per un selfie e una richiesta particolare: "Presidente, compri Mbappé". A queste parole, il patron blancos avrebbe risposto: "L'anno prossimo...".