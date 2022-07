Foden, rinnovo maxi col Manchester City: 6 anni a cifre monstre

Non solo l'arrivo di Erling Haaland e quello di Kalvin Phillips. Il Manchester City punta a confermare anche i pezzi pregiati della sua rosa. Tra questi, c'è sicuramente Phil Foden . Il giovane fantasista 22enne sarebbe prossimo al rinnovo di contratto che lo farà diventare uno dei più pagati della rosa Citizens.

Secondo i media britannici, l'inglese firmerà un nuovo maxi rinnovo. Si parla di prolungamento per i prossimi 6 anni con il Manchester City da ben 15 milioni di sterline all'anno. Il "Sunday Star" è sicuro e spiega anche che il giocatore sarà tra i più pagati all'Etihad dopo Kevin de Bruyne e il nuovo arrivato, Erling Haaland.

In uscita, invece, Guardiola sta per salutare un veterano della squadra: Raheem Sterling. Per l'esterno d'attacco, impiegato molto meno rispetto agli ultimi anni nelle rotazioni del mister, sarebbe vicinissimo al trasferimento al Chelsea.